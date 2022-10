Putin acusa o Ocidente de estar "a conter o desenvolvimento de outras civilizações"

O presidente russo Vladimir Putin disse, esta quinta-feira, que o Ocidente está a fazer um "jogo perigoso, sangrento e sujo" sobre o que se passa na Ucrânia e, eventualmente, os Estados Unidos e os seus aliados vão acabar por ter de falar com a Rússia."Estamos perante uma crise global que afeta toda a gente. Mais cedo ou mais tarde o Ocidente vai ter de falar sobre nosso futuro conjunto", reiterou Putin.Durante o discurso no encontro do think tank Valdai, um fórum de discussão de Moscovo, Putin acusou o Ocidente de estar cego pelo colonialismo e de estar a tentar conter o resto do mundo.Em atualização.