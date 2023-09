Putin acusa Zelensky de ser um presidente eleito para encobrir "glorificação nazi"

Vladimir Putin acusou, esta terça-feira, as potências ocidentais de elegerem Volodymyr Zelensky, que é judeu, como Presidente da Ucrânia para encobrir a glorificação nazi."Os curadores ocidentais colocaram uma pessoa à frente da Ucrânia moderna - um judeu étnico, com raízes judaicas, com origens judaicas. E assim, na minha opinião, parecem estar a encobrir uma essência anti-humana que é a base (...) do Estado ucraniano moderno", disse o presidente russo, em entrevista a uma estação de televisão russa, citado pela Reuters.Segundo a Reuters, Putin considera a situação "extremamente repugnante", "na medida em que um judeu de etnia judaica está a encobrir a glorificação do nazismo e a encobrir aqueles que lideraram o Holocausto na Ucrânia - e isto é o extermínio de um milhão e meio de pessoas".Para justificar a sua invasão à Ucrânia, que intitula de "operação militar especial", acusa os líderes de Kiev de perseguirem um "genocídio" neonazi dos milhões de ucranianos que falam russo, algo a que Kiev e os seus aliados ocidentais dizem ser um pretexto, sem fundamento, para uma guerra de aquisição.De acordo com a Reuters, não foi a primeira vez que Putin tentou associar o governo democraticamente eleito da Ucrânia moderna ao assassínio em massa de judeus ucranianos na Segunda Guerra Mundial, pelos ocupantes alemães nazis da Ucrânia soviética e pelos seus colaboradores locais.Em resposta às acusações do presidente russo, o conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, afirmou que Putin é repugnante "quando tenta justificar crimes em massa contra cidadãos de outro país com uma mentira monstruosa".