Putin afirma que sabia da verdadeira identidade dos suspeitos do ataque a Skripal

Presidente russo acredita na inocência dos dois homens acusados pelo Reino Unido.

Vladimir Putin, presidente russo, disse esta quarta-feira que a Rússia conhecia a verdadeira identidade dos dois homens russos, acusados pelas autoridades britânicas, de tentar assassinar o espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia na Grã-Bretanha.



O russo disse, num fórum económico que decorre no extremo oriental da Rússia, em Vladivostok, que a Rússia encontrou os dois homens, que eram civis, e que não havia nada de especial ou criminoso sobre eles, segundo avança a agência Reuters. Putin revelou acreditar na inocência dois dois acusados e disse esperar que eles se apresentassem e contassem ao mundo as suas histórias.



Na semana passada, as autoridades britânicas identificaram dois russos que, segundo eles, operavam sob pseudónimos - Alexander Petrov e Ruslan Boshirov - e terão dito que tentaram assassinar os Skripals com um agente nervoso militar na Inglaterra.