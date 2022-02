Putin alerta para guerra com a NATO

Um dia depois de trocarem acusações numa reunião tensa do Conselho de Segurança da ONU, Rússia e EUA mantiveram esta terça-feira o tom de desafio. O Presidente russo, Vladimir Putin, reiterou que Washington ignorou as suas preocupações de segurança e alertou para o risco de um conflito envolvendo toda a NATO. Por seu lado, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, desafiou os russos a retirarem-se da fronteira da Ucrânia se, como dizem, não têm intenção de invadir aquele país.





Putin disse querer uma solução dialogada, mas condenou os EUA por recusarem garantir que a Ucrânia não será aceite na NATO. “Imaginemos que a Ucrânia entra para a NATO e começa operações militares [para retomar a Crimeia]. É suposto entrarmos em guerra com o bloco NATO? Já alguém pensou nisso? Aparentemente não.” Para evitar “cenários negativos” defende, por isso, o reforço do diálogo sobre a Ucrânia. Mas Blinken considera que cabe à Rússia mostrar boa vontade. “Se Putin não quer guerra nem mudança de regime [na Ucrânia] então é tempo de retirar as tropas e encetar uma discussão séria”, afirmou Blinken num telefonema ao MNE russo, Sergei Lavrov.