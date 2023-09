Putin anuncia mediação russa entre Azerbaijão e separatistas arménios em Nagorno Karabakh

As negociações entre o Azerbaijão e os separatistas arménios de Nagorno Karabakh, marcadas para quinta-feira, decorrerão sob mediação das forças de manutenção da paz russas destacadas na região, anunciou esta quarta-feira o líder do Kremlin, Vladimir Putin.

"Estas negociações decorrerão com a mediação da liderança do contingente russo de manutenção da paz", disse Putin numa conversa telefónica com o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, segundo um comunicado do Kremlin.

O anúncio de Moscovo acontece após um ataque com armas ligeiras contra um veículo em que seguiam soldados russos da força de manutenção da paz em Nagorno-Karabakh ter feito hoje um número indeterminado de mortos.