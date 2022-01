Putin anuncia que forças destacadas saem após o fim da missão no Cazaquistão

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse esta segunda-feira que as forças Moscovo e "aliadas" destacadas no apoio ao Cazaquistão contra o "terrorismo internacional" vão sair do país após o final da missão.

"Assim que o contingente cumprir as funções [as forças] vão retirar-se do território do Cazaquistão", disse Putin.

As declarações do chefe de Estado russo foram expressadas durante uma videoconferência que reuniu chefes de Estado de vários países da Ásia Central (ex-soviéticos), aliados de Moscovo, entre os quais o Presidente do Cazaquistão.