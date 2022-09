Quatro regiões ucranianas sob ocupação russa vão realizar no final da semana referendos sobre a anexação daqueles territórios por Moscovo, numa escalada grave do conflito que pode aumentar substancialmente o risco de um confronto direto entre a Rússia e a NATO.









Num movimento coordenado, os dirigentes instalados pelos russos nas regiões de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia anunciaram que os referendos sobre a junção daqueles territórios à Rússia se vão realizar entre os dias 23 e 27 deste mês. As votações, que vão decorrer sem qualquer tipo de supervisão independente, serão seguidas por um pedido formal de junção à Rússia, fazendo daquelas regiões parte integrante do território russo.

Putin avança com anexação de territórios ocupados na Ucrânia

Vários países ocidentais, incluindo os EUA, a França e a Alemanha, garantiram esta terça-feira que nunca reconhecerão a anexação daqueles territórios pela Rússia. O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse mesmo que a notícia “teria graça se não fosse tão trágica” e acusou Moscovo de orquestrar uma “paródia cínica”.





Já o Governo ucraniano avisou que a medida “destrói qualquer possibilidade de negociação”. “Os russos podem fazer o que quiserem. Isso não muda nada”, afirmou o MNE, Dmytro Kuleba, enquanto o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky diz que a medida reflete o “pânico” do Kremlin com os recentes avanços militares ucranianos no terreno.