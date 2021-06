Putin considera "construtiva" e "sem animosidades" cimeira com Biden

O Presidente russo, Vladimir Putin, considerou hoje que o seu primeiro encontro com o homólogo norte-americano, Joe Biden, foi "construtivo", tendo em pano de fundo as tensões bilaterais."Não houve qualquer animosidade", sublinhou Putin numa conferência de imprensa realizada em Genebra, onde decorreu a cimeira entre ambos."Em muitas questões as nossas avaliações divergem, mas as duas partes mostraram o desejo de se entender e de procurar formas de reconciliar posições", acrescentou.Por outro lado, Putin indicou ter definido com Biden o regresso dos embaixadores dos dois países aos seus postos respetivos numa tentativa para diminuir as tensões bilaterais.Os dois embaixadores foram chamados aos seus países no início do ano."[Os embaixadores] vão voltar ao seu local de trabalho. Quando exatamente é uma questão puramente técnica", declarou o Presidente russo na conferência de imprensa.Putin adiantou também que os dois presidentes chegaram a um acordo para um diálogo em matéria de cibersegurança.