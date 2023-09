Putin diz que a Rússia espera alcançar a paz em Nagorno-Karabakh

O presidente russo, Vladimir Putin, disse esta quarta-feira que a Rússia estava em contacto com todas as partes do conflito no Nagorno-Karabakh, informou o jornal russo Vedomosti, citado pela Reuters.De acordo com Putin, que falava durante uma reunião com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, a Rússia espera conseguir uma solução pacífica para a situação naquela região do Azerbaijão.Segundo a Reuters, o líder russo disse ainda que as forças de manutenção da paz russa fazem tudo para proteger os civis.