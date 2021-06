Putin diz que não estar surpreendido por Biden lhe chamar de "assassino"

"Ao longo da minha gestão, acostumei-me a ataques de todos os ângulos e de todos os tipos de áreas, sob todos os tipos de pretextos e razões e de diferentes calibres e não me surpreende [que Biden me tivesse chamado assassino]", disse Putin.

entre a Rússia e os EUA estão no nível mais baixo dos últimos anos.

"Acredito que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Sr. Trump, é um indivíduo extraordinário, talentoso, caso contrário ele não teria se tornado presidente", disse Putin.





"é radicalmente diferente de Trump porque é um homem de carreira. Ele passou praticamente toda a sua vida adulta na política".





O presidente russo, Vladimir Putin, revelou esta sexta-feira, em entrevista à NBC que não está preocupado com o faco de Joe Biden o ter chamado de "assassino".O governante russo comparou o atual presidente dos EUA com Donald Trump, num momento em que as relaçõesSobre Biden, revelou que