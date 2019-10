Putin diz que Rússia cumpriu todos as exigências da Agência Mundial Antidopagem

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta quinta-feira que o seu país cumpriu todos os requisitos exigidos pela Agência Mundial Antidopagem (AMA) e considerou que todas as sanções em vigor devem ser levantadas."Estamos a trabalhar de forma ativa com a AMA e a respeitar tudo o que tem sido pedido", afirmou Putin, garantindo que "os atletas são os primeiros interessados em ver a questão resolvida, para poderem competir em pé de igualdade com os outros".As declarações de Vladimir Putin surgem dias depois da AMA ter acusado a Rússia de enviar dados aparentemente alterados, com evidências claras a serem apagadas seletivamente.Caso a AMA considere que se trata de um novo esquema de encobrimento por parte da Rússia, em relação a dados que estavam sob custódia do Estado, as sanções podem vir a ser ainda mais pesadas.Em janeiro, a entrega desses dados eletrónicos permitiu a saída de uma crise que durou mais de três anos, com a suspensão da Rússia após o escândalo que veio a público com um esquema generalizado de 'doping' e com conivência estatal.