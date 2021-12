Putin e Xi reforçam união contra Ocidente

O líderes da China e da Rússia mantiveram esta quarta-feira um encontro virtual no qual prometeram reforçar laços bilaterais para confrontar o que classificaram como intromissões abusivas dos EUA e aliados europeus. Xi Jinping e Vladimir Putin debateram o reforço da cooperação em assuntos de segurança bem como o aumento das trocas comerciais bilaterais.





“Certas forças internacionais, sob o disfarce da ‘democracia’ e dos ‘direitos humanos’, estão a interferir nos assuntos internos da China e da Rússia e a espezinhar a lei internacional e as normas reconhecidas das relações internacionais”, terá dito Jinping a Putin, prometendo-lhe apoio no esforço para conseguir garantias de segurança da parte do Ocidente. Em causa estão, desde logo, os pedidos da Rússia de garantias de que a NATO não continuará a expandir-se para leste.