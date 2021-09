Putin em confinamento após membros da comitiva terem sido infetados com Covid-19

Vladimir Putin está em isolamento profiláctico, depois de alguns membros da sua comitiva terem sido infetados com Covid-19.

O presidente russo, de 68 anos, deveria visitar esta semana o Tajiquistão, para reuniões de alto nível das alianças do CSTO e da SCO, com o objetivo de discutir a segurança no Afeganistão.

Em comunicado, o Kremlin adiantou que Putin ligou para o presidente do Tajiquistão, Emomali Rakhmon, a sugerir reuniões por videoconferência por estar está em isolamento.

Putin já foi vacinado com as duas doses da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V.