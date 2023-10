Putin inicia visita ao Quirguistão

Vladimir Putin chegou na quinta-feira ao Quirguistão, naquela que é a sua primeira viagem oficial desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu, em março, um mandado de captura em seu nome.



O Presidente russo é acusado do crime de guerra de deportação forçada de crianças ucranianas. Putin esteve reunido na quinta-feira com o Presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, participou numa cerimónia dos 20 anos da base aérea militar de Kant, nos arredores de Bishkek, a capital do país, e hoje vai participar na cimeira da Comunidade de Estados Independentes, que agrupa a maioria das antigas repúblicas soviéticas.









