Putin não vai estar presente no funeral de Gorbachev

O Presidente russo Vladimir Putin não vai estar presente no funeral do último líder soviético, Mikhail Gorbachev, no próximo sábado, dia 03 de setembro, devido a restrições de horário, esclareceu o Kremlin.O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin prestou a sua homenagem na manhã desta quinta-feira quando visitou e deixou uma coroa de flores no caixão. Gorbachev morreu no Hospital Clínico Central de Moscovo, esta terça-feira."Infelizmente, o calendário de trabalho do presidente não lhe permite estar presente no dia 3 de Setembro, pelo que decidiu fazê-lo hoje", disse Peskov.Peskov acrescentou que o funeral de Gorbachev teria "elementos" de um funeral de Estado, incluindo uma guarda de honra, e que o Estado estava a ajudar com a organização.