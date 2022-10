Putin ordena ataques contra cidades ucranianas

Dezenas de mísseis de cruzeiro atingiram esta segunda-feira Kiev e outras cidades por toda a Ucrânia, matando pelo menos 11 pessoas e destruindo infraestruturas civis cruciais, no mais devastador ataque desde os primeiros dias da invasão russa. O Presidente russo, Vladimir Putin, diz que se tratou de uma retaliação pelo "ataque terrorista" de sábado contra a Ponte de Kerch e ameaçou com novos ataques maciços em caso de o território russo voltar a ser atacado.Desde junho que a capital ucraniana não era atacada. A ilusão de segurança e aparente normalidade dos últimos meses foi estilhaçada ao início da manhã desta segunda-feira, em plena hora de ponta, quando os mísseis russos começaram a cair no centro da cidade, uma zona que até agora tinha escapado relativamente incólume à destruição. Um míssil explodiu num cruzamento movimentado, incendiando várias viaturas, outro atingiu uma ponte pedonal numa zona de lazer e um terceiro caiu junto a um parque infantil, abrindo uma enorme cratera."Estão a tentar destruir-nos, eliminar-nos da face da Terra", denunciou o Presidente Volodymyr Zelensky, acusando a Rússia de visar deliberadamente pessoas e infraestruturas civis "para causar o maior dano possível". Fontes militares ucranianas dizem que foram lançados mais de 80 mísseis, cerca de metade dos quais foram intercetados. Além de Kiev, os mísseis russos atingiram alvos nas regiões de Lviv, Ternopil e Zhytomyr, no Oeste da Ucrânia, Dnipro e Kremenchuk, no Centro, Zaporíjia, no Sul, e Kharkiv, no Leste. Algumas destas regiões ficaram sem eletricidade, água e aquecimento.Putin disse ter ordenado o bombardeamento de "infraestruturas energéticas, centros de comando e de comunicações" em retaliação pelo ataque contra a ponte que liga a Crimeia ao Sul da Rússia. "Era impossível deixar que um ato destes ficasse sem resposta", disse o líder russo, prometendo uma retaliação "muito dura" em caso de novos ataques.A ONU e os países ocidentais que apoiam a Ucrânia condenaram nos mais veementes termos os ataques russos contra civis ucranianos. "Trata-se de mais uma escalada inaceitável e, como sempre, são os civis a pagar o preço mais elevado", denunciou o secretário-geral da ONU, António Guterres.Já o Presidente dos EUA, Joe Biden, condenou a Rússia por atacar "alvos sem qualquer valor militar", enquanto o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, descreveu os ataques como "atos bárbaros e cobardes que não têm lugar em pleno século XXI" e a França falou em "crimes de guerra".O PR bielorrusso, Alexander Lukashenko, anunciou o envio de uma força militar conjunta com a Rússia para junto da fronteira ucraniana.A Polónia vai verificar as condições dos mais de 60 mil abrigos antiaéreos do país, no que o Governo diz tratar-se de uma medida de precaução.