Putin ordena que os combatentes do grupo Wagner assinem um juramento de fidelidade

Vladimir Putin ordenou que as tropas do grupo Wagner assinassem um juramento de fidelidade ao Estado russo, após o acidente mortal de avião que terá matado Yevgeny Prigozhin, antigo chefe do grupo mercenário, avança a Reuters.O presidente russo decretou que o pacto tivesse efeitos imediatos esta sexta-feira, depois do Kremlin ter afirmado que as alegações ocidentais de que Prigozhin tinha sido morto sob as suas ordens eram uma "mentira absoluta". Segundo a Reuters, o Kremlin recusou-se a confirmar definitivamente a morte do líder do grupo Wagner, alegando a necessidade de aguardar os resultados dos testes.O juramento obrigatório dos combatentes do grupo Wagner e de outros militares privados tem por objetivo colocá-los sob um controlo estatal mais restrito. O decreto obriga qualquer pessoa que trabalhe em nome das forças armadas ou que apoie aquilo a que Moscovo chama a sua "operação militar especial" na Ucrânia a prestar um juramento formal de fidelidade à Rússia, prometendo seguir estritamente as ordens dos comandantes e líderes seniores.