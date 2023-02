Putin prometeu a ex-líder israelita não matar Zelensky

O ex primeiro-ministro israelita Naftali Bennett revelou que o presidente russo, Vladimir Putin, lhe prometeu que não mataria o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.Bennett revelou que sabia que o presidente ucraniano se encontrava sob ameaça dentro de um bunker e que questionou a Putin se o ia matar e o presidente russo respondeu que "não" ia assassinar Zelensky, de acordo com o jornal britânico The Independent.No início da invasão russa à Ucrânia Naftali Bennett surgiu como intermediário entre os dois países. Foi um dos poucos líderes ocidentais a encontrar-se com Putin em Moscovo durante a guerraO ex primeiro-ministro israelita afirmou que saiu da reunião e ligou a Zelensky para informar o presidente ucraniano que Putin "não o ia matar".O Kremlin ainda não se pronunciou sobre estas afirmações de Naftali Bennet.Israel posicionou-se como aliado da Rússia mas também tem mantido boas relações com países do ocidente.