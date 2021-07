Putin promulga lei que proíbe negar papel do povo soviético contra Alemanha nazi

O Presidente russo, Vladimir Putin, promulgou esta quinta-feira uma lei que proíbe negar "o papel decisivo do povo soviético" na derrota da Alemanha nazi e a "missão humanitária da União Soviética na libertação de países da Europa".

A nova legislação, publicada no portal oficial do Governo, proíbe também equiparar publicamente os objetivos, decisões e ações do Governo, o comando militar e os soldados soviéticos com os dos representantes da Alemanha nazi e dos países europeus do Eixo.

Putin promulgou ainda uma emenda à lei da luta contra o extremismo que proíbe a exibição pública de imagens e discursos de dirigentes de organizações e movimentos considerados criminosos pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberga.