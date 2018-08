Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin quer que refugiados regressem à Síria

Presidente russso reuniu-se com a chanceler alemã para debater assuntos importantes da atualidade.

21:00

O presidente russo, Vladimir Putin, disse este sábado que tudo deve ser feito para que os refugiados sírios retornem ao país devastado pelo conflito.



Putin reuniu-se com a chanceler alemã, Angela Merkel, nos arredores de Berlim, para tratar de assuntos sensíveis da atualdade como é o caso da Síria, Irão, Ucrânia e atualidade.



No decorrer da conversa, o presidente russo terá dito que a Síria precisava de ajuda para se reconstruir e garantir que os refugiados que fugiram do país de origem pudessem retornar em segurança às suas casas, segundo avançou a agência Reuters.