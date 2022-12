Putin ratifica lei que proíbe estrangeiros de aceder a 'barrigas de aluguer' na Rússia

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ratificou esta segunda-feira nova legislação que proíbe o acesso de cidadãos estrangeiros à gestação de substituição ('barriga de aluguer') no país.

A nova legislação estabelece que apenas as cidadãs russas podem atuar como mães substitutas no território, mas a proibição não se aplica nos casos em que a pessoa estrangeira em questão é casada com um cidadão russo.

A lei indica que, a partir de agora, as crianças têm necessariamente de obter a cidadania russa se nascerem na Rússia, mesmo que nasçam por gestação de substituição.