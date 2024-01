Putin recebe ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana no Kremlin

O Presidente russo recebeu na terça-feira, em Moscovo, a ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana, anunciou o Kremlin, numa altura em que os dois países estão a reforçar a cooperação militar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, e a homóloga norte-coreana, Choe Son-hui, abordaram com Vladimir Putin os acordos alcançados entre Moscovo e Pyongyang, bem como o reforço da cooperação e a situação na península coreana, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Uma visita do Presidente russo à Coreia do Norte está "na ordem do dia", declarou o porta-voz.