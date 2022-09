Putin recusa alterar estratégia apesar da contra-ofensiva de Kiev

O Presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou esta sexta-feira a possibilidade de uma mudança de estratégia no campo de batalha na Ucrânia, apesar dos sucessos da contra-ofensiva ucraniana na região de Kharkiv.

"O plano de operação militar especial não requer mudanças", disse Putin durante uma conferência de imprensa após a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em Samarcanda, Uzbequistão.

Após a retirada das tropas russas de Kharkiv há uma semana, Putin defendeu que o Estado-Maior do Exército russo está a tomar decisões operacionais com base no que é importante e lembrou que o "objetivo principal é a libertação de todo o território de Donbass", lembrando que isso mesmo está a acontece, "apesar das tentativas de contra-ofensiva" da Ucrânia.