Putin reforça cooperação militar com a Bielorrússia durante visita a Misnk

O Presidente russo Vladimir Putin assegurou esta segunda-feira que o seu país não vai absorver a Bielorrússia, mas propôs um reforço das ligações militares com o país aliado, após conservações em Minsk com o seu homólogo Alexander Lukashenko.

"A Rússia não tem interesse em absorver o que quer que seja. Isso não tem simplesmente sentido", declarou Putin durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu anfitrião.

No entanto, anunciou um acordo obtido pelos dois dirigentes no decurso de conversações "substanciais" para reforçar a sua cooperação em "todos os domínios", em particular no setor da Defesa.