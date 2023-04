Pyongyang ameaça responder a Seul e Washington com "ação ofensiva"

A Coreia do Norte ameaçou esta quinta-feira responder à intensificação dos exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul com uma "ação ofensiva", informou a agência de notícias oficial do país, KCNA.

A ameaça foi feita um dia depois de os Estados Unidos terem enviado bombardeiros B-52, com capacidade nuclear, para a península coreana, para exercícios aéreos conjuntos com aviões de guerra sul-coreanos, na mais recente demonstração de força contra Pyongyang.

A tensão aumentou nas últimas semanas, com a intensificação dos exercícios militares de Washington e Seul.