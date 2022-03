Pyongyang diz que lançamento de projétil foi teste para desenvolver satélite

O lançamento de um projétil no sábado foi mais um "importante teste" para o desenvolvimento de um satélite de reconhecimento, disse este domingo a agência de notícias oficial da Coreia do Norte (KCNA).

"A 05 de março, a Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial (NADA) da República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte] e a Academia de Ciências da Defesa realizaram outro teste", afirmou a KCNA.

"Através do teste, a NADA confirmou a fiabilidade do sistema de transmissão e receção de dados do satélite, o sistema de comando de controle e vários sistemas de controle terrestre", indicou.