Pyonyang condena discurso do presidente sul-coreano sobre aproximação a Moscovo

A Coreia do Norte acusou esta segunda-feira o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, de "difamar maliciosamente as relações" entre Pyongyang e Moscovo, no discurso que proferiu perante a Assembleia Geral da ONU.

"Foi simplesmente o cúmulo da ironia que o fantoche, desprovido de conhecimentos políticos elementares e de senso comum no que diz respeito às relações internacionais, se tenha comportado de forma grosseira, agindo de bom grado como um servil trompetista e altifalante dos Estados Unidos", de acordo com um artigo divulgado pela agência noticiosa estatal KCNA.

No discurso na ONU, Yoon afirmou que um acordo de armas entre os dois países seria uma "grave provocação".