Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Qatar Airways com voos diretos para Lisboa a partir de junho

A companhia aérea do Qatar viaja para 160 destinos com uma frota de mais de 250 aeronaves.

13:39

A Qatar Airways vai disponibilizar voos diretos para Lisboa a partir de junho de 2019, sendo a rota operada com um Boeing 787 'Dreamliner' com 22 lugares na classe executiva e 232 na económica, foi hoje anunciado.



A nova rota Doha-Lisboa / Lisboa-Doha vai permitir à companhia aérea iniciar a sua "operação regular em Portugal" e consolidar a sua presença na Europa.



"Estamos muito satisfeitos em anunciar o lançamento de serviços diretos para Lisboa, uma capital europeia vibrante e com uma história rica", disse, em comunicado, o presidente executivo do grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker.



De acordo com o responsável, esta nova rota "proporcionará aos viajantes de negócios e de lazer, acesso à extensa rede de rotas globais da Qatar Airways em mais de 160 destinos em todo o mundo".



A companhia aérea do Qatar viaja para 160 destinos com uma frota de mais de 250 aeronaves.



Este ano, a Qatar Airways vai passar a disponibilizar uma série de novas viagens, nomeadamente, para Malta, Rabat (Marrocos), Langkawi (Malásia), Davao (Filipinas), Izmir (Turquia) e Mogadíscio (Somália), além de Portugal.