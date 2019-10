Qatar começou a instalar ar condicionado na rua para combater calor

Para combater as ondas de calor que se avizinham no Verão, o Qatar começou a instalar sistemas de climatização e a pintar as ruas de azul para manter as temperaturas o mais amenas possível.

No verão, as temperaturas no país asiático podem chegar até aos 46°C, com o próximo Campeonato do Mundo de futebol, a realizar-se em 2022, a ter de ser mudado para o inverno para evitar o calor.

No ano passado, o reino já tinha instalado sistemas de ar condicionado em estádios de futebol mas agora começaram a ser colocados aparelhos gigantes nas ruas e em espaços comerciais para que as pessoas possam viver o seu dia-a-dia normalmente.

E na capital, Doha, o asfalto das ruas junto a um dos mercados foi pintada de azul para reduzir a temperatura entre 15 a 20°C. A cor ajuda a baixar a temperatura pois não absorve tanto o calor irradiado pelo sol, além de conterem microesferas cerâmicas que refletem a radiação solar.