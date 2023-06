Qatar quer fortalecer laços energéticos e económicos com a Rússia

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, expressou esta quinta-feira o desejo de estreitar laços com a Rússia na área da energia, projetos económicos comuns e segurança alimentar.

"Os nossos países estão ligados por laços de amizade de longa data. Temos interesses comuns numa ampla gama de questões, especialmente no campo da energia, mercados energéticos, segurança alimentar, e os nossos países estão ligados por projetos económicos comuns", afirmou durante uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.

No encontro, que também sentou à mesa no Kremlin o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, responsável pela pasta de energia, e o chanceler Sergei Lavrov, o chefe do Kremlin destacou que atualmente os números do comércio bilateral entre a Rússia e o Qatar são "relativamente pequenos" em termos absolutos.

"Mas há um sólido potencial de crescimento inexplorado. Esperamos que a comissão intergovernamental se envolva no desenvolvimento de propostas efetivas para a sua implementação", enfatizou.

Vladimir Putin adiantou que esta comissão é chefiada por Alexander Novak.

Antes do encontro com o presidente russo, o primeiro-ministro do Qatar reuniu-se com Sergei Lavrov, com quem discutiu a intensificação do diálogo político e o estabelecimento de contactos entre os departamentos económicos e de investimentos relevantes, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Os dois políticos destacaram a importância de manter uma dinâmica positiva e estável no comércio bilateral.

O primeiro-ministro do Qatar e Sergei Lavrov discutiram também a agenda internacional e regional, com foco na situação do Afeganistão, Síria, Líbia, Sudão e territórios palestinianos.

Os dois sublinharam a necessidade de continuar a estreita coordenação das abordagens "para promover uma solução abrangente de longo prazo para os conflitos regionais através de diálogos nacionais que levem em conta os interesses de todas as partes envolvidas", informaram.

Da mesma forma, os dois chefes da diplomacia destacaram a importância de garantir a estabilidade no Golfo Pérsico e criar um sistema estável de segurança coletiva nesta área estratégica no mundo.