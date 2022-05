Quadro da Mona Lisa atacado com creme de bolo em protesto pelo clima. Veja as imagens

Mona Lisa, o famoso quadro da autoria de Leonardo da Vinci que se encontra em exposição no museu do Louvre, na capital francesa, foi alvo de um ataque no domingo.

Um homem, disfarçado com uma peruca e em cadeira de rodas, levantou-se e tentou partir o vidro de proteção da obra antes de espalhar creme de bolo pela superfície, mas o quadro acabou por ficar ileso.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os seguranças do museu a levar o homem para o exterior enquanto grita "pensem na Terra, as pessoas estão a destruir a Terra!", o que leva a crer que a ação tenha tido motivos ambientalistas.

Até ao momento, o museu não prestou declarações sobre o sucedido.