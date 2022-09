Quadros ligados a Trump convocados para falar sobre tentativa de anular eleições nos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA convocou 40 antigos quadros ligados ao ex-Presidente norte-americano Donald Trump para testemunharem no âmbito de alegadas ligações à tentativa de anular o resultado das eleições presidenciais de 2020.

De acordo com o jornal The New York Times desta segunda-feira, que cita fontes próximas da investigação, nos últimos dias o Governo dos Estados Unidos, liderado pelo democrata Joe Biden, também confiscou os telefones de dois dos principais assessores de Trump.

Entre os convocados para testemunhar estão o antigo comissário da polícia de Nova Iorque Bernard Kerik e o ex-responsável pelas redes sociais de Trump Dan Scavino.