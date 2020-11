Qual a origem da Covid-19? Investigadores da OMS enfrentam desafios

A Organização Mundial da Saúde já revelou planos de investigar a origem do surto da Covid-19 que desencadeou uma pandemia mundial e o ponto de partida será Wuhan, China, onde tudo terá começado.A revista científica Nature, indica, no entanto, que os investigadores vão enfrentar desafios ao longo da sua investigação dada a situação política entre a China e os Estados UnidosA maioria doss investigadores acredita que o surto teve origem em morcegos, mas a forma como o vírus foi transmitido do animal para o ser humano é desconhecida. Poderá ter sido passado diretamente, ou através de um hospedeiro intermédio. É essa a ligação que os investigadores procuram determinar e, para isso, vão precisar de uma estreita colaboração entre cientistas e governo chinês."Encontrar um animal com a infeção SARS-CoV-2 é como encontrar uma agulha no maior palheiro do mundo", afirma Angela Rasmussen, virologista na Universidade Columbia, em Nova Iorque.Encontrar a verdadeira origem da pandemia pode mesmo levar anos e as acusações de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pode levar o governo chinês a não colaborar com a investigação. Recorde-se que Trump chegou a apelidar a Covid-19 de "vírus chinês".