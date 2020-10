Uma esquadra da polícia em Champigny-sur-Marne, nos arredores de Paris, em França, foi atacada durante a noite de sábado por 40 pessoas armadas com barras de ferro e morteiros de fogo de artifício, utilizados contra as instalações policiais. Nenhum agente das autoridades ficou ferido.





O ataque ocorreu por volta das 23h55 (menos uma hora em Portugal), quando dois polícias se encontravam a fumar no exterior da esquadra. Dezenas de pessoas aproximaram-se do edifício e bateram na porta com barras de ferro. Antes, os dois agentes já tinham conseguido fugir a tempo. Em seguida, a multidão incendiou dois caixotes do lixo. Por fim, foi lançado fogo de artifício contra o edifício. Pelo menos cinco viaturas das autoridades ficaram com os vidros partidos, bem como algumas janelas do edifício foram destruídas. Nas proximidades da esquadra foram encontrados oito dispositivos explosivos.