Quarentena obrigatória para quem entrar em Espanha

A partir de sexta-feira, todos os viajantes que chegarem a Espanha terão de cumprir obrigatoriamente duas semanas de quarentena em casa ou no hotel, numa medida que está a ser muito criticada pelos operadores de turismo e outros responsáveis do setor.A medida, que abrange todas as chegadas do estrangeiro, incluindo da UE e do espaço Schengen, visa "não deitar por terra o esforço enorme que foi feito nas últimas nove semanas devido a um caso importado de coronavírus", explicou o ministro da Saúde, Salvador Illa.Durante a quarentena obrigatória, os recém-chegados apenas poderão sair à rua para comprar comida, ir à farmácia ou ao médico."Esta decisão representa a morte do turismo internacional este verão. Ninguém vai querer vir para ficar duas semanas fechado num hotel", afirmou o vice-presidente da Junta da Andaluzia, Juan Marín.O ministro da Saúde do Reino Unido avisou que é "muito pouco provável" que os britânicos consigam fazer férias no estrangeiro este verão. O país vai também introduzir uma quarentena obrigatória de 14 dias para todos os visitantes, com exceção dos provenientes de França, no âmbito de um acordo recíproco com o governo francês.Vários países europeus, incluindo Grécia e Itália, fortemente dependentes do turismo, estão a negociar acordos bilaterais ou regionais para permitir a criação de "corredores turísticos" que permitam a circulação de viajantes sem obrigação de quarentena. A UE deverá recomendar hoje que esses acordos sejam estabelecidos entre países com "perfil de risco similar".

