Quarentenas de luxo dos famosos geram polémica

Numa altura em que, um pouco por todo o Mundo, a ordem é ficar em casa, são várias as celebridades que abandonaram as suas residências oficias e fizeram as malas para desfrutar da quarentena em luxuosas casas de campo, percorrendo milhares de quilómetros. Exceções à regra que estão a gerar polémica e a ser alvo de contestação, com os fãs a acusarem as estrelas de gozarem de um estatuto especial durante o combate ao vírus.O primeiro a estar debaixo de fogo foi o conhecido chef Gordon Ramsay. Depois de ter fechado 12 restaurantes em Londres, devido à pandemia, e despedido mais de 500 funcionários, seguiu viagem com a família para a sua segunda casa, nada mais nada menos do que uma mansão de cinco milhões no campo. Os moradores da pequena localidade de Cornwall, onde não há casos de Covid-19, ficaram furiosos pelo facto de o chef trazer o clã e o seu amplo staff de Londres, cidade bastante afetada, acusando-o de colocar a população em risco. Mas não foi o único a enfrentar a ira dos populares.David Beckham e a família mudaram-se para a casa de campo, partilharam momentos de luxo nas redes sociais e foram acusados de ser "arrogantes e insensíveis", mostrando como é a sua vida num amplo espaço. A cantora Rita Ora também arrendou uma quinta em Inglaterra mas não foi sozinha, levando amigos, guarda-costas e um staff de dezenas de pessoas.No Brasil, Neymar também tem sido alvo de críticas por partilhar os momentos de festa com amigos na sua mansão.Robert Jenrick, ministro do governo britânico para as comunidades, fez constantes apelos para que todos se mantivessem em casa, mas fez o contrário ao fazer viagens constantes antes e durante a Páscoa para a segunda casa, no campo, onde a família se encontra. Justificou, depois, que tinha ido entregar medicamentos aos familiares.