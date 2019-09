Quarta cirurgia a Jair Bolsonaro termina com sucesso após cinco horas

Terminou depois de cinco horas a nova cirurgia a que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, teve de se submeter em consequência do ataque à facada de que foi vítima há um ano, quando participava num ato de campanha para as presidenciais num parque público na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais.A cirurgia foi realizada no luxuoso Hospital Vila Nova Star, inaugurado em maio, e o presidente, segundo o chefe da equipa médica, o cirurgião António Luiz Macedo, reagiu bem ao procedimento.Na cirurgia, avançou Macedo, os médicos corrigiram uma hérnia incisional surgida no local das três cirurgias anteriores, um problema que ele considerou relativamente comum em casos de sucessivas intervenções numa mesma área. Além de corrigirem a hérnia, que já era visível sob a roupa do presidente, os médicos desobstruíram parte do intestino, que tinha voltado a sofrer aderência, ou seja, que se tinha estreitado e dificultava o trato intestinal.Ainda de acordo com o cirurgião, Jair Bolsonaro vai ficar pelo menos cinco dias internado naquele hospital, mas precisará de repouso durante pelo menos 10 dias. No final do primeiro período de cinco dias, uma nova avaliação médica vai dizer se ele poderá viajar para Brasília e continuar a recuperação na residência oficial, o Palácio da Alvorada, ou se deverá continuar mais algum tempo no hospital.Enquanto Bolsonaro estiver internado, a presidência do Brasil será exercida interinamente pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão, a quem ele passou o cargo por um período inicial também de cinco dias. Bolsonaro foi atacado com uma faca de grandes dimensões a 6 de setembro de 2018 por um pastor evangélico radical e militante de extrema-esquerda, Adélio Bispo, a quem a justiça considerou meses atrás inimputável por sofrer de problemas mentais e mandou internar num manicómio judiciário.