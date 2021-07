Quartos palacianos e casas de banho douradas: eis a residência de um polícia russo envolvido num caso de suborno

As autoridades russas anunciaram, esta terça-feira, a detenção de um gangue criminoso liderado por um polícia de trânsito acusado de receber avultados subornos. O Comité de Investigação revelou imagens da casa do suspeito, que possui uma mansão extravagante com quartos palacianos ao "estilo dos czares" e casas de banho douradas.

O Comité de Investigação, que se autointitula como o "FBI da Rússia", avançou que o polícia de trânsito, que trabalhava na região de Stavropol, foi detido com outras seis pessoas suspeitas de se deixarem corromper e aceitarem subornos. Os outros seis detidos são um polícia de trânsito reformado, um inspetor de trânsito e quatro civis.

Durante anos, o grupo terá emitido autorizações falsas para transporte de mercadorias na região, permitindo que as empresas de transporte pudessem atravessar livremente zonas controladas pela polícia de trânsito. O gangue terá recebido um total de 19 milhões de rublos (mais de 21 milhões de euros).

Nas imagens divulgadas pelas autoridades, é possível ver as pilhas de dinheiro apreendido dentro da casa do líder do gangue, assim como a decoração extravagante da mansão.

Segundo as autoridades, no âmbito deste caso foram realizadas buscas em 80 propriedades e apreendidas grandes quantidades de dinheiro, carros e outros documentos.