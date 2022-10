Quase um quarto de residentes no Canadá são imigrantes ou têm o estatuto de residente permanente e perto de 500 mil são de origem portuguesa, de acordo com novos dados oficiais divulgados esta quarta-feira.

A 'Statistics Canada' (Estatísticas do Canadá) anunciou a informação recolhida no recenseamento de 2021 relacionado com imigração.

Esta é a maior subida para 8,3 milhões, ou seja, 23% dos habitantes, que não nasceram no país, batendo o recorde anterior de 22,3% em 1921.