Já foram administradas quase 140 milhões de doses de vacinas Covid-19 na UE

Quase 140 milhões de doses de vacinas anticovid-19 foram já administradas na União Europeia (UE), de mais de 162 milhões entregues, estando 22,4% da população adulta com a primeira dose tomada, divulgou esta quinta-feira a Comissão Europeia.

A atualização foi partilhada pelo executivo comunitário através das redes sociais, numa publicação em que a instituição dá conta que, até esta quinta-feira, 22,4% da população adulta da UE recebeu a primeira dose da vacina, ainda longe da meta dos 70% estipulada pela Comissão Europeia para final do verão.

Já em termos absolutos, a Comissão Europeia adianta que 137,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas na UE até esta quinta-feira, de um total de quase 162,6 milhões de doses entregues aos países, de acordo com dados dos fabricantes.

"A vacinação continua a progredir de forma constante", observa a instituição na mensagem.

Além dos constantes atrasos na entrega das vacinas e em doses aquém das contratualizadas por parte da farmacêutica AstraZeneca, a campanha de vacinação da UE tem sido marcada por casos raros de efeitos secundários como coágulos sanguíneos após toma deste fármaco, relação confirmada pelo regulador europeu, como aliás aconteceu com a vacina da Johnson & Johnson.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome do fármaco da AstraZeneca) e Janssen (grupo Johnson & Johnson).

Dados semelhantes aos da Comissão Europeia constam da ferramenta 'online' do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação da UE, que tem por base as notificações dos Estados-membros.

De acordo com o ECDC, uma média de 9,9% da população da UE está totalmente inoculada (com as duas doses da vacina contra a covid-19), enquanto 26,8% recebeu a primeira dose.

Em termos absolutos, isto equivale a 134 milhões de doses de vacinas administradas de 155 milhões de doses recebidas.