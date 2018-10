Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quase 18 horas depois, o voo comercial mais longo do mundo aterrou em Nova Iorque

Airbus da Singapore Airlines completou viagem sem escala de Singapura a Nova Iorque.

Por Lusa | 14:07

O voo comercial mais longo do mundo chegou hoje a Nova Iorque, tendo partido quinta-feira de Singapura, depois de quase 18 horas sem escalas, informou o site online do aeroporto de Newark, nos Estados-Unidos.



O voo SQ22, da Singapore Airlines, chegou esta sexta-feira às 05h29 locais (08h29 em Lisboa) ao Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Iorque, depois de ter descolado às 23h37 de quinta-feira (16h35 em Lisboa) de Singapura, ou seja 17h52 de voo e mais de 16.000 quilómetros percorridos, sem escalas.



Este foi o voo inaugural, e o serviço regular começa no dia 18 de outubro, segundo a agência EFE.



Segundo a companhia aérea, o Airbus A350-900ULR transportou 161 passageiros, 67 deles na classe "business" e outros 94 em "premium economy", tem mais espaço e um design especial para reduzir o conhecido "jet lag".



A companhia asiática acede assim ao primeiro lugar na classificação dos voos mais longos.



Até agora, o voo mais longo do mundo era o da companhia aérea australiana Qatar Airways que liga Doha à cidade de Auckland, na Nova Zelândia, um voo de 17 horas e 15 minutos que percorre uma distância de 14.200 quilómetros.



Em setembro, a Airbus entregou à Singapore Airlines o primeiro A350-900 ULR, que consome 25% menos combustível que os seus antecessores.