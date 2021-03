Quase 2 milhões de pessoas em França já foram vacinadas com duas doses da vacina da Covid-19

Em França 1.988.752 pessoas já receberam as duas doses de vacina contra a covid-19, mas os números continuam da pandemia continuam a degradar-se com 359 mortos registados hoje, segundo anunciaram as autoridades francesas de saúde.

No total, a França já vacinou 3.978.421 pessoas com a primeira dose da vacina, o que representa cerca de 5,9% da população total do país. Maioritariamente trata-se de pessoas com mais de 75 anos, muitas delas que vivem em lares e outras instituições de acolhimento.

No entanto, e apesar da progressão do esforço de vacinação, os números em algumas regiões como Île-de-France, onde se situa Paris, ou Hauts-de-Seine, também junto à capital, continuam a degradar-se.