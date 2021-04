Quase 40 mil crianças norte-americanas perderam pelo menos um dos pais devido à Covid-19, aponta estudo

dos Estados Unidos da América revelou que perto de 40 mil crianças e adolescentes (entre os 0 e os 17 anos) no país perderam pelo menos um dos pais para a Covid-19, durante o período de pandemia.Na análise publicada pela revista americana JAMA Pediatrics, a equipa liderada por Rachel Kidman contabiliza um valor "entre as 37 mil e as 43 mil pessoas infetadas", prefazendo uma percentagem de 0,078 crianças orfãs de pelo menos um projenitor.O documento foi divulgado no dia em que o diretor de dados de Covid-19 da Casa Branca, Cyrus Shahpar, partilhou na rede social Twitter, que os EUA administraram mais de 4,6 milhões de doses de vacinas contra o vírus em apenas 24 horas.Contudo, o país ainda contabiliza números preocupantes de internados, nomeadamente pessoas jovens.