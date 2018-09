Quase 900 voos adiados ou cancelados em Hong Kong devido a tufão Mangkhut

Em Macau, 160 voos foram cancelados e 14 tiveram de ser adiados.

Perto de 900 voos foram adiados ou cancelados em Hong Kong devido ao tufão severo Mangkhut, que se aproxima da costa oeste de Guangdong com ventos até 173 quilómetros por hora, noticiou um jornal local.



De acordo com o South China Morning Post, pelo menos 543 voos programados para este domingo foram cancelados, afetando cerca de 96.000 passageiros.



No total, as autoridades do aeroporto internacional de Hong Kong dão conta de 889 voos adiados ou cancelados devido à proximidade deste tufão, considerado o maior do ano, indicou o mesmo jornal.



No território vizinho, Macau, 160 voos foram cancelados e 14 tiveram de ser adiados, segundo as últimas informações do aeroporto.



O Observatório de Hong Kong e os Serviços Meteorológicos de Macau (SMG) emitiram este domingo o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo no nível de alerta, ambos prevendo fortes chuvas, inundações e rajadas de vento nas próximas horas.



Em Macau, o alerta vermelho de "storm surge" (maré de tempestade) continua em vigor e a subida do nível da água pode atingir os 2,5 metros, indicaram os SMG.



Perto de seis mil pessoas já foram retiradas das suas casas, no seguimento do plano de evacuação das zonas baixas da cidade, efetuado a partir das 21h00 de sábado.



´Mais de mil pessoas encontravam-se às 11h00 (04h00 em Lisboa) nos 16 centros de abrigo de Macau, disseram as autoridades.



Por sua vez, as autoridades de Hong Kong apontam uma subida do nível das águas de 3,5 ou mais metros, alertando a popuulação para as "graves inundações nas zonas baixas", lê-se no 'site' do Observatório.



O super tufão Mangkhut, agora considerado um tufão severo devido a um ligeiro enfraquecimento, já causou pelo menos 25 mortos nas Filipinas e um em Taiwan.