Cerca de 25,7 milhões de franceses já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que perfaz 49,1% da população adulta do país, segundo as autoridades francesas.

Mais de 16 milhões de pessoas já foram completamente imunizadas contra a doença, tendo recebido as duas doses.

O esforço de vacinação continua a avançar, estando as marcações abertas para todas as pessoas com mais de 18 anos e com o Presidente da República, Emmanuel Macron, a declarar já ter sido vacinado também.