Quase metade das escolas no mundo sem condições para reabertura segura devido à Covid-19

Os últimos dados revelados pelo programa das Nações Unidas e da UNICEF revelam que 43% das escolas em todo o mundo não tem acesso a condições básicas de higiene como água e sabão para a lavagem das mãos, uma medida chave para os estabelecimentos de ensino poderem operar de forma segura devido à pandemia da Covid-19.



"As escolas lidam com um desafio sem precedentes em termos de educação e bem-estar das crianças desde o encerramento das escolas em todo o mundo", começa por relembra a diretora executiva da UNICEF, Henrietta fore, no mais recente comunicado da organização.





De acordo com o relatório, cerca de 818 milhões de crianças não tem acesso às condições básicas de higiene, o que aumenta o risco de infeção do coronavírus.Entre este valor, mais de um terço das crianças - 295 milhões - são provenientes da África subsaariana.Nos países menos desenvolvidos, 7 em 10 escolas não têm acesso a condições básicas de higiene das mãos. Pelo menos metade dos estabelecimentos não tem condições de saneamento e acesso à água.O relatório conjunto das duas entidades refere a importância do papel dos governos que têm de encontrar "um equilíbrio entre a aplicação de medidas de saúde pública e os impactos sociais e económicos do confinamento derivado da pandemia".O mesmo documento sublinha ainda que estão comprovados "os impactos negativos do encerramento das escolas durante o longo período de tempo em termos de segurança, bem-estar e aprendizagens das crianças"."O acesso à água, saneamento e serviços de higiene são essenciais para prevenir as infeções em todos os locais, incluindo na escola", relembra o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O documento prevê dez ações imediatas na prevenção da Covid-19 para a reabertura segura das escolas, que incluem medidas relacionadas com a lavagem das mãos, a utilização de material de proteção, a limpeza e desinfeção dos espaços e o acesso a água potável, pontos de lavagem com sabão e instalações sanitárias.