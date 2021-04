Um ano após o início da pandemia da Covid-19 em Espanha, o desemprego aumentou, somando-se mais de 400 mil pessoas sem emprego.Em fevereiro, o país ultrapassou a barreira de quatro milhões de inscritos no Serviço Público de Emprego do Estado (SEPE), pela primeira vez desde abril de 2016.Contudo, no mês passado, segundo anunciou a vice-presidente de Assuntos Económicos, Nadia Calviño, esta segunda-feira, Espanha registou uma redução de 59 mil desempregados.A queda mensal representa o terceiro melhor registo desde 2015.