Quatro aeroportos em França evacuados devido a ameaça de bomba

um perímetro de segurança" e os sapadores da região foram acionados.

Évacuation de l'aéroport de Bordeaux Mérignac en cours. Colis suspect ou alerte à la bombe, on ne sait pas. pic.twitter.com/Q0MGNnXsF9 — Gary Roustan (@garyroustan) October 19, 2023

Os aeroportos de Montpellier, Bordéus, Nantes e Lille, foram esta quinta-feira evacuados devido a ameaça de bomba, avança o BFMTV.De acordo com o prefeito de Hérault no X (antigo Twitter), a polícia está no aeroporto de Montepellier "para estabelecerEm Lille a evacuação do aeroporto aconteceu por volta das 10h30 locais (9h30 em Lisboa) e afetou 300 passageiros. O alerta terminou pouco antes das 12h00 e a reabertura gradual do aeroporto já está em andamento.No Facebook, o aeroporto de Bordéus também confirmou a evacuação local.De acordo com o jornal Ouest-France, o aeroporto de Lille, que já tinha sido evacuado na quarta-eira, recebeu novas ameaças de bomba por email.Esta quarta-feira seis aeroportos franceses já tinham sido evacuados devido a ameaças de bombas recebidas por correio eletrónico. Entre eles estão os aeroportos de Lille e de Nantes, que foram esta quinta-feira evacuados novamente.