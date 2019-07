Quatro chineses acusados pelos EUA de ajudar plano militar da Coreia do Norte

Quatro chineses foram esta terça-feira acusados pelos Estados Unidos de ajudar o programa militar da Coreia do Norte, violando as sanções económicas impostas pelos EUA, disse hoje o Departamento de Justiça.O Departamento de Justiça disse que um tribunal de New Jersey acusou quatro funcionários de uma empresa chinesa por conspiração para defraudar os Estados Unidos e por conspiração para lavagem de dinheiro, bem como evasão para fugir às sanções à Coreia do Norte, procurando esconder transações financeiras."Com a ajuda de mais de 20 empresas de fachada, acredita-se que tenham procurado esconder transações financeiras ilegais de entidades norte-coreanas envolvidas na proliferação de armas de destruição em massa", disse hoje John Demers, do Departamento de Justiça dos EUA, num comunicado.Os Estados Unidos e vários países mantêm sanções sobre o regime da Coreia do Norte, impostas após os primeiros testes nucleares em 2006, incluindo a inibição de negócios que permitam o desenvolvimento do seu programa militar.