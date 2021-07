Quatro corpos encontrados no "mais destrutivo" incêndio da história do Chipre

Os corpos de quatro pessoas foram descobertos pelas equipas da Defesa Civil do Chipre, no exterior de uma aldeia nas montanhas devastada por um incêndio, que o ministro do Interior afirmou este domingo ser "o mais destrutivo" na história da ilha.

O ministro do Interior, Nico Nouris, afirmou que os voluntários da Defesa Civil descobriram os restos mortais de quatro pessoas fora da aldeia de Odou, no extremo sul da cordilheira de Troodos.

Segundo o governante, as autoridades estão a tentar confirmar se os corpos pertencem a quatro egípcios desaparecidos que as equipas de busca e salvamento estão a tentar localizar.